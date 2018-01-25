Четверг, 25 Января 2018 15:00

АрмИнфо. Правительство Армении 25 января на заседании Кабмина одобрило пакет законодательных изменений, направленных на повышение прозрачности в сфере пользования недрами и добычи полезных ископаемых.

Как указал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, инициированный правительством пакет поправок в "Кодексе РА о недрах", "Налоговом кодексе" и "Кодексе об административных правонарушениях", вытекает из обязательств Армении в рамках ее членства в международной коалиции "Инициатива прозрачности в добывающей промышленности" (EITI).

По его словам, основная цель законодательной инициативы в обеспечении прозрачности в сфере управления природными ресурсами. В данном направлении, как отметил министр, первый шаг уже сделан - с 1 января архивный фонд, где представлена вся информация о недрах Армении стал доступным для всех заинтересованных. "Сегодняшняя инициатива, является вторым шагом, посредством которого правительство обеспечивает прозрачность деятельности недропользователей, в этом отношении законодательно устанавливая критерии оценки прозрачности", - пояснил Манукян.

В частности, изменения в "Кодексе РА о недрах" предполагают установление для недропользователей критериев, форм представления отчетности. На основе этого, они обязаны на специальной электронной площадке разместить комплексную информацию об объемах добычи сырья. Предлагаемые поправки в НК предусматривают аналогичную обязанность для налоговиков в части опубликования всех данных по налоговым поступлениям в бюджет от недропользователей. Последние также будут обязаны опубликовать информацию о финансовых перечислениях во внебюджетные фонды ОМС. Третье нововведение, вытекающее из двух вышеуказанных, предусматривает изменения в КоАП, в рамках которого устанавливаются штрафы и ряд санкций в отношении нарушителей вышеперечисленных обязательств.

Инициатива прозрачности в добывающей промышленности (EITI) - является международным стандартом по обеспечению прозрачности и отчетности в сферах добывающей промышленности, нефти и газа. Армения стала 52- ой страной, которая пойдет по пути внедрения стандартов Инициативы - 9 марта 2017 года в колумбийской Боготе была утверждена кандидатура Армении, после чего, в течение последующих 18 месяцев она должна будет представить первый доклад по EITI, который будет утвержден согласно стандартам международной инициативы. В разработке политики прозрачности горнорудной отрасли Армении Правительство РА сотрудничает с Агентством США по международному развитию (USAID), Всемирным Банком (ВБ) и др.

EITI - является коалицией правительств, компаний, гражданского общества, инвесторов и международных организаций. Создана она была в 2002 году по инициативе тогдашнего премьер- министра Великобритании Тони Блэра на конференции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Цель Инициативы заключается в повышении прозрачности и улучшении качества управления в добывающих отраслях путем периодических публикаций отчетов, соблюдений стандартов и укрепления институционального потенциала. В рамках Инициативы, добывающие компании должны раскрывать информацию о размерах своих налоговых и неналоговых выплат правительствам, а правительства должны публиковать отчеты о полученных ими доходах. Достигаемая стандартами EITI прозрачность информации о размерах получаемых доходов позволяет парламентам стран, неправительственным организациям, равно как и самим гражданам контролировать деятельность компаний и Правительства. Такой гражданский контроль не только затрудняет злоупотребления в этой области, но и будет содействовать более эффективному развитию стран в результате улучшения экономических условий и более активного привлечения прямых иностранных инвестиций. Как показывает мировой опыт, добывающие компании только выигрывают от большей прозрачности, благодаря созданию равных и предсказуемых экономических отношений. На сегодня EITI охватывает 52 страны, которые представили 332 фискальных отчетностей, что принесло прибыль в бюджет участников инициативы в размере $2.3 трлн.