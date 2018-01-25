Четверг, 25 Января 2018 14:51

АрмИнфо. "После важных политических событий международного уровня Азербайджан всегда организует провокации на линии соприкосновения ВС с Арцахом.

Такое происходит и после встреч Саргсян - Алиев, и после встреч Налбандян - Мамедьяров. Из этого мы можем сделать вывод, что за столом переговоров азербайджанская сторона говорит одно, а делает совершенно другое". Об этом 25 декабря на пресс-конференции заявил вице-спикер Армении Эдуард Шармазанов, коснувшись попытки Азербайджана в ночь на 25 января осуществить диверсионное проникновения на территорию НКР.

Вице-спикер отметил, что своим максималистским мышлением власти Азербайджана сами загнали себя в тупик и сейчас не могут найти из него выход. Азербайджан не готов к конструктивному диалогу. "Международное сообщество должно помочь Азербайджану отказаться от данной политики. Однако, я должен отметить, что невозможно помочь тем, кто не хочет принимать помощь. Азербайджанцы стали жертвой своей же расистской политики"- заявил депутат.

Шармазанов также провел параллель между заявлениями властей АР и заявлениями фашистов 3-го рейха, отметив, что между ними есть определенное идеологическое сходство. "Схожесть данных заявлений проявляется даже в том, что азербайджанцы выступают не только против Армении, а против всего армянского - хачкаров, памятников", - подчеркнул депутат.

В заключении Шармазанов решительно заявил, что нужно любым путем достичь мира в регионе. "Не важно каким способом, методом давления ли, санкций ли, но мы просто обязаны привести Азербайджан в конструктивное поле и достичь мира в регионе", - заключил вице-спикер.

Отметим, что согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны республики Арцах, 25 января в 02.00 на юго- восточном направлении линии противостояния в районе населенного пункта Куропаткино подразделения Армии обороны зафиксировали очередную попытку диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В результате предпринятых предупредительных мер противник был отброшен на исходные позиции, понеся, по предварительным данным, потери. Подробности уточняются.