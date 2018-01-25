Четверг, 25 Января 2018 14:17

АрмИнфо.Как правило, до и после переговоров Баку активизируется. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян 25 января после заседания правительства.

Последнюю попытку диверсионного проникновения азербайджанских ВС, предпринятую на линии соприкосновения с НКР, замминистра призвал рассматривать в контексте неудовлетворенности некоторыми итогами встречи Налбандян-Мамедьяров в Кракове. По его словам, в данном случае можно сделать лишь одно предположение, что итоги последней встречи министров, на котором Азербайджан был вынужден пойти на определенные шаги, направленные на расширение группы личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, ему не выгодны. "Азербайджан, таким образом, выражает свое недовольство. Но, с другой стороны, Баку вынужденно идет на шаги, намеченные еще Венскими договоренностями", - отмети Кочарян.

Комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Азербайджан не ограничен в закупках вооружения у РФ, и возможный ответ Еревана на это, Шаварш Кочарян заявил: "Со стороны Азербайджана делается столько заявлений. Армения, в свою очередь, делает все, чтобы сохранить военный баланс, включая использование возможностей союзника - РФ. Причем получает вооружение по гораздо более низким ценам". Ранее АрмИнфо сообщало, что 25 января в 02.00 на юго­восточном направлении линии противостояния в районе населенного пункта Куропаткино подразделения Армии обороны зафиксировали очередную попытку диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана. В результате предпринятых предупредительных мер противник был отброшен на исходные позиции, понеся, по предварительным данным, потери. Подробности уточняются.