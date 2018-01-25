Четверг, 25 Января 2018 14:03

АрмИнфо. 26-28 января температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов, сообщает АрмГидромет.

Температура более всего снизится в Ширакской и Гегаркуникской областях, а также горных районах Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора: ночью 25-го и 26-го января там ожидается 3-8 градусов мороза, а уже к 29 января столбик термометра опустится до 9-12 градусов ниже нуля.

В Ереване 25 января температура поднимется до 8-12 градусов тепла, а к 29 января постепенно снизится до 4-6 градусов выше нуля. По ночам ожидаются заморозки до 3-5 градусов мороза.

При этом, 24-го января днем в отдельных районах, 25-27 января - в большинстве областей, а 28-го января ночью в Тавуше, Сюнике и Арцахе периодически прогнозируются слабые осадки. 29-го января ожидается сухая погода.

Ветер будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду, в отдельных местностях скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.