Четверг, 25 Января 2018 13:51

АрмИнфо. Провокацией на линии соприкосновения с Арцахом Баку пытается отвлечь внимание и компенсировать свои дипломатические неудачи. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян, касаясь азербайджанской диверсионной попытки в ночь на 25 января.

<Баку пытается компенсировать свои неудачи в дипломатии и на международной арене, отвлечь внимание от нарушений в сфере прав и фундаментальных свобод человека в Азербайджане, устраивая провокации на линии соприкосновения. No pasaran!>, - написал Балаян.

Вооруженные силы Азербайджана ночью предприняли очередную попытку диверсионного проникновения на позиции Армии обороны Арцаха. Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны республики, 25 января в

02.00 на юго- восточном направлении линии противостояния в районе населенного пункта Куропаткино подразделения Армии обороны зафиксировали очередную попытку диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана. В результате предпринятых предупредительных мер противник был отброшен на исходные позиции, понеся, по предварительным данным, потери. Подробности уточняются.