Четверг, 25 Января 2018 13:45

АрмИнфо. Граждане Армении благодаря прекрасной половине человечества будут отдыхать 4 дня - с 8-го по 11-е марта. Правительство Армении на заседании 25 января объявило нерабочим днем 9 марта 2018 года, в связи с отмечаемым 8 марта Международным женским днем.

Как отметил руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян, в соответствии с законом "О праздниках и памятных датах", рабочий день 9-е марта (пятница) переносится на 17-е марта (суббота).