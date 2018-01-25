Четверг, 25 Января 2018 12:41

АрмИнфо. Конгрессмены Брэд Шерман и Дэйвид Валадоу инициировали сбор подписей в Конгрессе США под обращением к главе Минфина Соединенных Штатов Стивену Мнучину возобновить переговоры по пересмотру действующего неактуального порядка двойного налогообложения между США и Арменией.

В письме конгрессменов, в частности, говорится, что действующий еще с советских времен порядок потерял свою актуальность и препятствует дружбе между Арменией и США в условиях мировой глобализации. "Не фоне реформированного налогового законодательства остается непонятной необходимость действия положения о двойном налогообложении, негативно отражающемся на армяно-американские отношения",- говорится в письме. Авторы письма также подчеркивают, что порядок двойного налогообложения был введен между США и Советским Союзом в 1973 году и теперь потерял свою актуальность, данный порядок не должен отражаться на бывшие советские республики, в частности, Армению.

"Мы уверены в том, что несомненный успех армяно-американских отношений во многом зависит от устранения данного порядка, в связи с чем этот вопрос нуждается в скорейшем решении путем возобновления переговоров между Вашингтоном и Ереваном. В качестве членов Конгресса мы призываем Вас придать данному вопросу актуальность и начать переговоры с Арменией. Отмена данного порядка приведет к активизации армяно-американских экономических отношений",- заключают конгрессмены.

Отметим, что вот уже несколько лет армянское лобби США совместно с членами группы поддержки Армении в Конгрессе пытаются добиться отмены системы двойного налогообложения между Ереваном и Вашингтоном, начатые на сей счет переговоры прекратились, не дав конкретных результатов.