Четверг, 25 Января 2018 11:31

АрмИнфо.Отношения между Арменией и Ливаном всегда характеризовались как дружественные, и правительство РА заинтересовано в их дальнейшем углублении и расширении. Об этом на полях Всемирного форума в Давосе в ходе встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири заявил глава армянского правительства Карен Карапетян.

Премьер-министр РА подчеркнул важную роль армянской диаспоры Ливана в наличии крепких связей и двусторонннего взаимодействия. Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, Карен Карапетян представил своему ливанскому коллеге тенденции развития экономики Армении и предпринятые реформы. Он отметил, что в прошлом году в Армении зафиксированы неплохие экономические показатели, и правительство республики настроено решительно на реализацию программы реформ. Говоря о перспективах сотрудничества, премьер-министр РА проинформировал, что Армения, будучи членом ЕАЭС, обладая с ЕС льготным торговым режимом GSP+ и договором О всеобъемлющем и расширенном партнерстве, имеет очень хорошие отношения с Ираном, что может вызвать повышенный интерес у представителей ливанского бизнеса.

В свою очередь Саад Харири отметил, что правительство Ливана намерено активно работать с Арменией и армянским бизнесом, и готово предпринять конкретные шаги в данном направлении. Премьер-министр Ливана пригласил своего армянского коллегу посетить Бейрут, что было с благодарностью принято.