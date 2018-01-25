Четверг, 25 Января 2018 11:25

АрмИнфо. По положению на 10.00 25-го января все автомобильные дороги Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар, а также перевал Варденяц. На 30- м километре автодороги Гетап-Мартуни по причине гололедицы для грузовых автомобилей установлено одностороннее движение. В городах Берд, Ноемберян, Дилижан Твушской области и в городе Джермук Вайоц Дзорской области идет снег. На автодороге Сотк-Карвачар и на перевале Варденяц наблюдается гололедица. МЧС Армении вновь призывает водителей использовать исключительно зимние шины.

Согласно сообщению Департамента МЧС МВД Грузии, автомобильная дорога Ниноцминда - Ларс закрыта только для грузовых автомобилей. По положению на 10.00 25-го января на российской территории скопилось 83 грузовых автомобиля.