Четверг, 25 Января 2018 00:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 - улицы Карапетян, Парсегов, Восканян;

11:00-13:00 - жилые дома 1, 1/1, 1/2 на ул. Хагаг Дон;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 - частично квартал "Нор", мэрия, здание компании <АрменТел>, школа N2, больница и прилегающие общественные абоненты в городе Масис;

10:00-13:00 - частично село Ванашен;

10:00-16:00 - частично улица Араратян, улицы Туманян, Чаренца и прилегающие общественные абоненты в городе Веди;

10:30-16:30 - подъезды 12, 13 жилого дома 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 8, 10, 12 на ул. Байрона, 21, 23, 25, 27 на ул. Московян, 71, 83 на ул. Теряна и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 23- 31 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 3-14 на ул. Ареставорнери и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 - села Бюраван, Ншаван; частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 - жилые дома 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26Б в кв. "Дзахапня" в городе Джермук;

10:00-16:00 - частично село Артаван;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 - частично село Акунк;

11:00-14:00 - частично село Аргел, сельский муниципалитет Аргела, поликлиника, отделение связи, ООО "Цахканоц", садоводческая компания 'Сапфир", ЧП "Чамбар", питьевая насосная станция "Церасони", прилегающие производственные предприятия и общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - поселок Железной дороги (Еркатгци аван), улицы Арвеладзев, Мекенаварнери, Ширванзаде, Агаян, Хачатрян, Гарегин А в городе Гюмри; улицы Туманяна и Еритасардакана в городе Маралик Анийского района; улицы 5, 7 в селе Ширак Ахурянского района; село Цогамарг в районе Ашоцк;

в Сюникском марзе:

11:30-14:30 - частично село Татев;

11:00-15:00 - жилой дом 177 на ул. Сюник в городе Горис; жилой дом 11 и коттеджи на ул. Чаренца в городе Мегри;

14:00-15:00 - переулки 3, 4 на ул. Г.Нжде в городе Капан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.