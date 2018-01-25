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 Четверг, 25 Января 2018 00:01
Ани Мшецян

МЧС Армении: В 7 км к юго-востоку от деревни Гарни зафиксировано землетрясение

МЧС Армении: В 7 км к юго-востоку от деревни Гарни зафиксировано землетрясение

АрмИнфо.В 7 километрах от армянского села Гарни зафиксировано землетрясение.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зафиксированы сейсмической службой министерства ЧС 24 января в 18:09 по местному времени. Координаты 2.2 балльного землетрясения 40.10 градусов северной широты и 44.82 восточной долготы (в 7 км отсела Гарни), очаг залегал на глубине 10 км, сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в Гарни.

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