Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зафиксированы сейсмической службой министерства ЧС 24 января в 18:09 по местному времени. Координаты 2.2 балльного землетрясения 40.10 градусов северной широты и 44.82 восточной долготы (в 7 км отсела Гарни), очаг залегал на глубине 10 км, сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в Гарни.

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