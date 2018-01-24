Среда, 24 Января 2018 23:59

АрмИнфо."Азербайджан хочет максимального - Арцаха без арцахцев, этому никогда не быть. Арцахский конфликт - это результат борьбы за независимость, такая борьба не может не иметь положительного исхода, я уверен",- об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент РА Серж Саргсян.

Отвечая на обвинения члена азербайджанской делегации о том, что, якобы, он - Серж Саргсян являлся лидером войны в Карабахе, президент Армении усмирил его и призвал не коверкать его слова: "Во-первых, я не говорил, что являлся лидером войны, мне не выпала подобной чести. Я лишь участвовал в ней".

Отвечая на другой вопрос азербайджанского делегата о том, почему Саргсян в своей речи не упомянул о "Ходжалинском геноциде со стороны армян", армянский лидер заметил, что через короткое время после этих трагических событий бывший президент Азербайджана Муталибов в своем интервью заявил, что резня в Ходжалы была организована азербайджанской оппозицией в политических целях.

Отвечая на другое обвинение азербайджанского делегата о несоблюдении армянской стороной резолюций Совбеза ООН, Саргсян заметил, что эта структура никогда не обращалась к решению карабахского конфликта, в 1993 года она приняла 4 резолюции лишь о соблюдении режима перемирия, от чего отказывался сам Азербайджан, и которые выполнила армянская сторона.