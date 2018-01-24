Среда, 24 Января 2018 23:59

АрмИнфо.Глава армянского государства Серж Саргсян в своей речи с трибуны ПАСЕ коснулся коррупционных скандалов, в которых были вовлечены европейские должностные лица и переживаемого ценностного кризиса в СЕ. "В последние годы в Совете Европы Армения стала свидетелем беспрецедентного ценностного кризиса, когда стиль работы некоторых, мягко говоря, безответственных депутатов, противоречащий основной миссии СЕ, нанес тяжелый урон авторитету организации", - 24 января заявил Серж Саргсян.

Президент отметил, что с момента членства РА в СЕ, Армения с полной ответственностью относилась к выполнению своих обязательств и уважению ценностных ориентаций структуры. Однако в результате деятельности ряда чинов СЕ, большое европейское семейство столкнулось, наверное, с самым крупным вызовом в его истории, когда были раскрыты случаи получения взятки депутатами ПАСЕ и факты несправедливых голосований.

По его словам, из-за политически предвзятых и скандальных докладов, резолюций, принятых с 2014 года в отношении Армении, общественность страны резко пересмотрело свое отношение к ПАСЕ. Одновременно, как Саргсян выразил уверенность в том, что раскрытие коррупционных явлений искоренит порочную практику, что вселяет надежды на восстановление доверия к организации.

Напомним, что замешанный в "Икорной дипломатии" Азербайджана президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт 6 октября подал прошение об отставке. "Сегодня по личным причинам я принял решение покинуть пост председателя в ПАСЕ", - написал Аграмунт в своем микроблоге в Twitter. Таким образом, он пресек процедуру своего импичмента, которая была запланирована на 9 октября. Член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян, реагируя на отставку Аграмунта, на своей страничке в Facebook написал: "Долгое время, являясь де-факто отстраненным от должности главы ПАСЕ, Аграмунт подал в отставку: Таким образом, ПАСЕ проявляет признаки выздоровления, что прямо пропорционально недовольству Азербайджана этой структурой и угрозой Алиева покинуть ряды Совета Европы".

Тем временем, вопрос отставки Педро Аграмунта от должности главы ПАСЕ поднимался неоднократно. В первый раз вопрос доверия к Аграмунту был поднят на заседании весенней сессии ПАСЕ. Причиной тому были указаны визит в Сирию и встреча с президентом Башаром Асадом. В этот же самый период раскрылся коррупционный скандал с участием итальянского парламентария Луки де Волонте, который получал взятки от Азербайджана в обмен на определенные политические услуги. В этом скандале широко муссировалось также имя Аграмунда. Последний во всем этом обвинил армянскую делегацию, которая, якобы, клевещет на него. Однако скандал получил продолжение - недавно наружу вспыли скандальные факты о новых коррупционных сделках Азербайджана с европейскими высокопоставленными чиновниками. Дело получило условное название "Азербайджанский ландромат", и в нем, помимо других крупных европейских чиновников, опять-таки муссировалось имя Аграмунта.