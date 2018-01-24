Среда, 24 Января 2018 23:58

АрмИнфо. "Когда в 2013 году Армения в последний раз председательствовала в Комитете министров Совета Европы, данная миссия стала важной вехой в области нашей интеграции в семью Совета Европы, и я думаю, что мы с честью осуществили ее". Об этом во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января заявил президент Армении Серж Саргсян.

Президент отметил, что 25 января исполняется 17 лет вступления Армении в СЕ. В заявлении президента, в частности, говорится: "Когда мы стали частью общеевропейской структуры, мы были полностью осведомлены о том, каким будет наш путь. Мы понимали, что построение и укрепление демократии без содействия и непосредственного участия структур Европы будет нелегким.

Действительно, благодаря политической воле и конструктивной работе нам удалось преодолеть многие препятствия и добиться глубинных реформ. Сегодня я могу с гордостью заявить, что мы выполнили все основные обязательства по демократизации Армении, которые мы взяли на себя перед Советом Европы. Это не только наше утверждение. Успехи, которых мы добились для создания демократических институтов, были зафиксированы в докладах Служб мониторинга Совета Европы. Мы твердо продолжаем процесс присоединения к общеевропейской правовой системе и на сегодняшний день число конвенций, подписанных нашей страной, приближается к 70-ти.

Это не просто процесс выполнения наших обязательств. Мы в первую очередь реализуем свои убеждения и представления. И намерены продолжить начатое. Более того, с апреля этого года курс действий нашей страны приобретет новый импульс посредством реформ, поскольку, во-первых, вступят в силу конституционные поправки, а во-вторых, мы начнем осуществлять шаги, предусмотренные Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанным между Арменией и Европейским союзом.

Каждая демократия - это живой организм. Мы хорошо понимаем, что демократия всегда требует внимания, пересмотра и развития. Она не может топтаться на месте и для того, чтоб она была жизнеспособной нужно идти в ногу со временем. Руководствуясь данной логикой, мы приступили к конституционным реформам в Армении, которым Совет Европы выразил свою поддержку.

Президент также с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество

Армении с европейскими странами и структурами.

Отметим, что после того, как 24 ноября 2017 года в Брюсселе было

подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между

РА и ЕС это первое участие президента Армении в таком многостороннем формате. Январская сессия ПАСЕ проходящая с 22 по 26 января достаточно насыщенна, также ожидаются визиты президента Австрии и премьер-министров Дании в период их председательства. В эту сессию включен ряд вопросов, связанных с Арменией, в том числе доклад азербайджанского делегата Севина Фаталиева по теме "Защита пострадавших детей во время вооруженного конфликта".