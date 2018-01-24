Среда, 24 Января 2018 18:08

АрмИнфо.Нынешние глобальные вызовы делают экономику более чем уязвимой к внешним потрясениям, а региональные развития ограничивают потенциал экономического роста.

Такое мнение высказал президент Армении Серж Саргсян 24 января в своей речи на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Исходя из этого, как указал президент, Армения стремится наилучшим образом использовать существующие возможности, в том числе в рамках интеграционных процессов.

Глава Армении напомнил, что в 2013 году многие с недоверием отнеслись к решению РА присоединиться к Евразийскому союзу. На деле, как отметил он, Армения доказала, что в силах совмещать работу в двух различных интеграционных структурах, и даже стать примерной моделью сотрудничества. Полноценное членство Армении в ЕАЭС не стало препятствием на пути подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом, отметил Саргсян.

По словам президента, Армения продолжает активно расширять грани международной интеграции и по другим направлениям, добавив, что для республики уникальной площадкой для сотрудничества является Международная Организация Франкофонии также с точки зрения сохранения культурно-языкового наследия и продвижения прав человека.

24 ноября 2017 года на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом. Акцент в обширном 357-страничном документе ставится на утверждении в Армении справедливости, свободы, безопасности; реформировании Конституции и судебной сферы; соблюдении прав человека и основных свобод и т. д. И все это при условии участия Евросоюза в финансировании различных проектов в Армении. Отметим, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС призвано заменить Соглашение об ассоциации, которое Ереван и Брюссель согласовали, однако так и не парафировали, так как в сентябре 2013 года президент Армении Серж Саргсян неожиданно для многих заявил о решении Армении участвовать в евразийской интеграции, что, по сути, означало срыв подписания Соглашения об ассоциации. Многие аналитики тогда предположили, что причиной резкой перемены стало сильное давление со стороны Москвы. Однако официальный Ереван так и не признал этого. Ереван и Брюссель позже стали рассматривать возможности ведения переговоров по менее амбициозному соглашению, которое не противоречило бы обязательствам Армении в рамках ее членства в Евразийском экономическом союзе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после состоявшейся 7-го декабря 2015 года в Брюсселе встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявила, что старт нового переговорного этапа позволит закрыть страницу неопределенности, возникшей после 2013 года. 27 февраля 2017 года президент Армении Серж Саргсян по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил о завершении переговоров. 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.