Среда, 24 Января 2018 18:01

АрмИнфо.Присоединяясь к Совету Европы, Армения взяла на себя обязательство урегулировать карабахский конфликт исключительно мирным путем. Об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил президент РА Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что Армения никогда не смирялась с произвольной передачей Арцаха Азербайджану при правлении Сталина. По его словам, за эти годы Баку сделал все, чтобы выселить армян с родной земли. Однако, подчеркнул президент, в 1988 году арцахцы восстали против ксенофобской политики Баку, пытаясь мирным путем реализовать свое право на самоопределение. "Ответом Баку была резня армян в Сумгаите. Все, кто так или иначе причастен к урегулированию карабахского конфликта, должны осознавать это",- заметил Саргсян, подчеркнув, что именно по этой причине всяческие попытки ставить знак равенства между сторонами конфликта обречены на провал. "Это фальшивая объективность. Подобным образом делается попытка приравнять жертву с насильником",- заявил армянский лидер, подчеркнув, что резня армян в Азербайджане стала государственной политикой - Баку объявил войну армянам с целью очистить Арцах от коренных жителей. В сложившейся ситуации, как заметил Саргсян, народу Арцаха не оставалось ничего другого, как начать борьбу за самозащиту.

При этом армянский лидер подчеркнул, что считает назревшим момент полного урегулирования карабахского конфликта. С этой целью, по его словам, необходимо соблюдать режим перемирия и реализовать достигнутые договоренности, от которых постоянно отказывается Баку . "Решение должно быть мирным и справедливым, на основе взаимокопромиссов и равной ответственности сторон",- заявил Саргсян, напомним, что Минская группа ОБСЕ является единственным международнопризнанным посредническим форматом урегулирования проблемы.

Он также напомнил об апрельской агрессии Азербайджана, напомнившей резню армян в Сумгаите. Саргсян также подчеркнул, что переговоры торпедируются максималистскими и нереалистичными стремлениями Баку. "Если международное сообщество будет способствовать тому, чтобы возвратить Азербайджан к реальности, думаю, что в короткие сроки мы сможем добиться ощутимых успехов. Этот конфликт мешает развитию наших народов",- подчеркнул он.

Президент РА с сожалением констатировал, что и в ПАСЕ были зафиксированы процессы, не учитывающие все нюансы карабахского конфликта, и льющие воду на мельницу тех, кто не заинтересован в мирном урегулировании проблемы. "Это может иметь необратимые последствия на хрупкий мир в зоне конфликта",- отметил президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на все это, Арцах продолжает строить демократическую государственность при содействии Армении, которая всегда будет находиться на защите безопасности НКР. "Надеюсь, недалек тот день, когда рядом с Арцахом встанет и эта структура, арцахский народ заслужил это",- заверил Саргсян, добавив, что Арцах в одностороннем порядке ратифицировал Европейскую конвенцию по правам человека. Примечательно, подчеркнул президент, что Арцах реализовал все эти демократические реформы своими силами, без содействия международных структур, что вдвойне похвально. "Арцах не может быть изолирован от международных процессов лишь потому, что этого не хочет Азербайджан, где тотально нарушаются права человека",- подчеркнул Саргсян.

Касаясь вердиктов Европейского суда по правам человека, так или иначе имеющим отношение к карабахскому конфликту и возбужденным по искам граждан Азербайджана, Саргсян заметил, что политические формулировки и оценки этих вердиктов могут негативно отразиться на переговорный процесс. "А по сему, ЕСПЧ должен быть предельно корректным в своих формулировках",- резюмировал армянский лидер.