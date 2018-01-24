Среда, 24 Января 2018 17:42

АрмИнфо.Сменив офшорных акционеров, сотовый оператор <МТС Армения>, фактически остался в руках конечных бенефициарных владельцев. С подобным пояснением выступила пресс-служба ЗАО <МТС Армения> спустя 2-е суток после того, как в документах Комиссии по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) появились документы о продаже 100% оператора одной офшорной компании другой. Сегодня Комиссия одобрила сделку, которая, как пояснили в <МТС Армения>, была проведена конечными бенефициарами с целью <оптимизации>.

Долгое молчание компании по этому поводу и наличие неблагоприятного фона вокруг российской <МТС>, в связи с многомиллиардными финансовыми спорами с Роснефтью, Башнефтью и Республикой Башкирия, дали повод аналитикам агентства предположить о возможном намерении российской материнской компании продать армянскую дочку. Речь, однако, как оказалось на самом деле, шла лишь о перераспределении акций внутри цепочки офшорных компаний с целью, известной исключительно самим акционерам.

Фактически, как и прежде, интересы компании <МТС Армения> принадлежат конечным бенефициарам в лице ОАО <Мобильные ТелеСистемы>, которое контролируют 80% акций компании и ливанским бизнесменам - братьям Фаттуш, контролирующим 20% пакета акций. В результате вышеупомянутой сделки 99,99% акций ЗАО <МТС Армения>, ранее принадлежащих офшорной компании <КТ (Холдинг) САЛ>, проданы другому офшору - Aramayo Investments Limited. Остальные 0,01% акций, в равных долях распределенных между двумя другими акционерами, также будут отчуждены в пользу Aramayo Investments Limited. Одним из этих акционеров выступает гражданин РФ Павел Машаров, который является директором Aramayo Investments Limited, и судя по отчетам <МТС>, аффилированным с российской компанией лицом.

Напомним, что благодаря базе данных регистра Кипра, стало известно, что ARAMAYO INVESTMENTS LIMITED была зарегистрирована в качестве офшорной компании за номером ?? 349745 03 декабря 2015 года. Компания зарегистрирована по адресу 1065, Nicosia, Cyprus, по ул. Arch. Makar?oy III, 2-4, в здании CAPITAL CENTER на 9 этаже. Кипрский офшор упоминается и в базе данных Bloomberg. Согласно ей, через свои дочерние компании, Aramayo занимается обработкой металлов и сплавов. Компания также управляет инвестиционной собственностью и занимается финансовыми вложениями. Филиалы компании расположены в Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Франции, Италии и Испании. Головной офис компании расположен в Женеве, Швейцария. Между тем, компания с идентичным названием ARAMAYO INVESTMENT S A зарегистрирована и в Панаме. Насколько связаны эти два офшора - на Кипре и в Панаме - сказать сложно.

Согласно аналитическим материалам рейтинговой службы Информационной компании <АрмИнфо>, по итогам 2016 года выручка компании <МТС Армения> снизилась на 20,7%, валовая прибыль упала на 27.4%, чистая прибыль - на 61%, активы компании снизились на 13,4%. Показатель EBITA в последние годы постоянно снижался - с 27,4% в 2014 году до

11.08% к началу 2017 года. Финансовые данные за 2017 пока не обнародованы.