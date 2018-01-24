Среда, 24 Января 2018 17:32

АрмИнфо.Турция является мощным государством, и мы не можем сравнивать потенциал Армении с потенциалом Турецкой Республики. Но это вовсе не означает, что Турция имеет право говорить с нами на языке предусловий. Об этом в своем выступлении на зимней сессии ПАСЕ 24 января заявил президент РА Серж Саргсян.

Президент подчеркнул тот факт, что Армения не принимает подобного отношения. В то же время Серж Саргсаян заявил, что в цюрихских протоколах, которые стороны подписали в 2009 году с целью установления дипломатических отношений, не было и речи о предварительных условиях. Данный документ указывал на то, что никаких предусловий не должно быть, но теперь власти Турции вновь заявляют о том, что для достижения договоренность необходимо сделать определенный шаг.

Президент Саргсян заметил, что в истории международных отношений подобных примеров не наблюдается. В тоже время Серж Саргсян напомнил о том, что единственной страной в мире, которая поддерживала военные действия, развязанные Азербайджаном в апреле 2016 года, была именно Турция.