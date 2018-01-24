Среда, 24 Января 2018 17:29

АрмИнфо. Армения взяла на себя обязательство разрешить карабахский конфликт только мирным путем, заявил с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы президент РА Серж Саргсян.

По его словам, Армения будет использовать свое влияние на Арцах для содействия мирному решению конфликта. Серж Саргсян также призвал ПАСЕ по возможности предотвратить необъективные заявления с трибуны структуры для сохранения хрупкой безопасности в зоне конфликта. <Арцах продолжает строить демократическую государственность, основанную на защите прав человека, и Армения оказывает на этом пути полную поддержку Степанакерту. В Европе не должно быть серых зон, когда речь идет о защите прав человека>, - заметил армянский лидер.

Представляя генезис карабахского конфликта, Саргсян подчеркнул, что Баку в свое время попытался изгнать армян из своих исторических мест проживания. Далее он акцентировал внимание на необходимости уважения режима прекращения огня. "Урегулирование должно быть мирным, и нам нужно преодолеть дефицит справедливости", - отметил президент, подчеркнув, что вне зависимости от своих дальнейших политических планов всегда будет на передовой в вопросах защиты права Арцаха на самоопределение.

Саргсян вновь заметил, что Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным на международном уровне форматом переговоров. Он также напомнил, об азербайджанской агрессии в апреле 2016 года, которая охарактеризовалась нарушениями международного гуманитарного права подчеркнув, что Баку не готов к компромиссу. <Это был сильный удар по переговорам, который разбудил ужасные воспоминания о Сумгаите>, - резюмировал армянский лидер.