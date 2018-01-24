Среда, 24 Января 2018 17:19

АрмИнфо. В министерстве сельского хозяйства Армении 24 января бсудили предварительный вариант проекта закона РА "О биобезопасности ГМО-продукции на территории Республики Армения".

Как сообщает пресс-служба ведомства, рабочая комиссия по вопросам изучения трансгенных технологий в агросфере Армении с участием представителей Министерств сельского хозяйства РА, охраны природы, здравоохранения, а также общественных организаций и науки провела очередное заседание.

Согласно информации, по итогам обсуждений принято решение подытожить полученные предложения, и дополненный вариант законопроекта представить на суд всех заинтересованных структур. Как сообщил министр Игнатий Аракелян, 26 января постоянная комиссия парламента по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны и природы, инициирует общественные слушания с участием представителей общественных организаций.

На днях, на семинаре в Цахкадзоре глава Госслужбы по безопасности продуктов питания Армении (ГСБПП) Ишхан Карапетян сообщил, что совместно с Минсельхозом РА разрабатывает законодательный пакет по регламентированию и ограничению ввоза в республику генно-модифицированных продуктов. Кроме того, по его словам, служба намерена имплементировать систему маркировки ГМО- продуктов, которые будут продаваться на отдельных прилавках. "Потребитель должен знать, что он покупает и делать осознанный выбор",- заметил Карапетян. При этом он сообщил, что до нынешнего времени в Армению было импортировано лишь 100 кг ГМО-продуктов, что составляет менее 1% импортируемых товаров. "Я не думаю, что это опасный показатель. Хотя сам я также выступаю против реализации на армянском рынке ГМО- продукции",- подчеркнул Карапетян.

Ранее в беседе с АрмИнфо Игнатий Аракелян отметил, еще в 2013 году с законодательной инициативой по части ГМО-продукции в Армении выступило Минохраны природы, однако, по неизвестным пока причинам процесс был приостановлен. "Планируем вернуться к законодательной инициативе и понять, насколько она сегодня актуальна, и есть ли необходимость в ней", - отметил он.