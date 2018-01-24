Среда, 24 Января 2018 17:09

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 23 января прибыл в Страсбург для участия в январской сессии ПАСЕ. Программа Президента Республики Армения началась с встречи с новоизбранным Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян оставил запись в "Золотой книге" ПАСЕ о том, что для него большая честь находится в Совете Европы, так как данная структура всегда стоит на защите права человека. Также президент отметил, что скоро состоится 17 годовщина вступления Армении в ПАСЕ. "Столкнувшись с проблемами в регионе и за его пределами, Совет Европы и ПАСЕ должны говорить на одном языке во имя нашего единства и авторитета", - написал глава армянского государства.

Затем президент Армении встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. До этого президент присутствовал на церемонии подписания ряда конвенций СЕ. Документы подписали Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Эти документы дополняют около семи десятков международных договоров, подписанных Арменией в рамках Совета Европы.

Президент Серж Саргсян также сделал заметку в "Золотой книге" Совета Европы. Саргсян отметил, что для него большая честь вернуться в организацию, которая имеет репутацию правозащитника, а также подчеркнул, что Армения придает большое значение сотрудничеству с СЕ, и подтверждает свою безусловную приверженность ценностям данной структуры.

Президент РА и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подвели итоги встречи заявлениями перед СМИ. В своем заявлении глава армянского государства в частности отметил, что считает свой визит символичным, так как 25 января, отмечается 17-я годовщина вступления Армении в Совет Европы. И за последние 17 лет страна добилась замечательных результатов в деле укрепления демократии, прав человека и верховенства закона, и Совет Европы имеет значительный вклад в данном процессе.

Серж Саргсян отметил, что он провел беседу с Ягландом и стороны пришли к выводу, что за последнее десятилетие в Армении были проведены комплексные реформы для обеспечения основных свобод, более открытого и эффективного управления и динамичного гражданского общества.

Саргсян также отметил, что Армения плавно переходит на парламентскую форму правления, и в соответствии с новой Конституцией продолжит всеобъемлющую законодательную реформу в сотрудничестве с Венецианской комиссией и независимыми мониторинговыми комитетами СЕ.

Также во время встречи были обсуждены вопросы, касающиеся Нагорно-карабахского конфликта. "Я благодарю Ягланда за поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая имеет важное значение для содействия переговорному процессу. Я вновь поддержал мнение Генерального секретаря о том, что Европа не должна быть "серыми зонами" в области защиты прав человека. Это означает, что Совет Европы должен в равной мере соблюдать права граждан, проживающих в зонах конфликта, руководствуясь статусом "нейтралитета", - заявил президент Армении.

Стороны также сошлись во мнении о том, что СЕ является сферой защиты прав человек, а урегулированием конфликта должны заниматься структуры, имеющие международно- согласованный мандат на урегулирование данного конфликта.

"Мы убеждены в том, что залогом решения проблем, стоящих перед нашей организацией, является диалог, и в этом диалоге будет слышен голос всех государств-членов в целях обеспечения целостности и единства Совета Европы", - заявил Серж Саргсян.

Серж Саргсян пригласил Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в Армению.