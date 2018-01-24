Среда, 24 Января 2018 16:54

АрмИнфо. Уроженец Таджикистана, проживающий в Ростове-на-Дону Абдурахим Мухидинов, готовясь присоединиться к подразделению <Исламское государство> на территории Афганистана, выбрал в качестве транзитной страны Армению.

Однако, как сообщает ТАСС, Мухидинов был задержан при попытке вылететь в Армению, во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Ростова-на-Дону 1 июня 2017 года. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима: <Суд счел убедительными представленные обвинением доказательства в том, что уроженец Таджикистана, проживающий в Ростове-на- Дону, Абдурахим Мухидинов, готовясь присоединиться к подразделению <Исламское государство> на территории Афганистана, сообщил вербовщику свои данные, согласовал с ним маршрут следования в Афганистан через Армению и Иран, а также приобрел камуфлированную форму и авиабилет до Еревана>, - цитирует слова официального представителя суда Алены Катькало издание.