Среда, 24 Января 2018 16:51

АрмИнфо. Сами Франкофонии, который пройдет осенью текущего года в Ереване, является очень важным событием для Армении, заявил в интервью изданию L'Express президент РА Серж Саргсян, находящийся с визитом во Франции.

По его словам, Армения долго готовилась над организацией этого мероприятия. "Это будет грандиозным событием и хорошей возможностью для нас представить Армению всему миру ",- отметил президент. По словам Саргсяна, Армения сделает все, чтобы этот форум прошел удачно, особенно если учесть, что половина государств планеты будут присутствовать на этом мероприятии, большинство из которых на уровне глав государств и правительств. (<Жить вместе>). Это означает - уважение фундаментальных прав и свобод, социальная солидарность, мирное сосуществование, равноправие. В рамках этого мероприятия состоится также большой экономический форум, который объединит франкоязычных бизнесменов, и станет основой для создания большой международной экономической сети>,- резюмировал Саргсян.