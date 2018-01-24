Среда, 24 Января 2018 16:32

АрмИнфо. Фракция блока "Елк" 24 января 2018 года ввела в обращение парламента проект заявления "О событиях 1 марта 2008 года".

В заявлении, в частности говорится: "Мы возмущены тем, что до сих пор не были выявлены виновные в событиях 1 марта 2018 года и считаем неприемлемой практику уголовного преследования оппозиционных политиков и активистов, которая до сих пор практиковалась в Республике Армения. Мы обеспокоены тем, что случаи фальсификации выборов не рассматриваются должным образом, мы высоко ценим безопасность участников мирных акций протеста в Армении, мы заявляем что, глубоко осуждаем тот факт, что после фальсифицированных президентских выборов 2008 года, в ночь с 1 на 2 марта полиция РА применила силу в отношении мирных митингующих, а власти страны начали преследования в отношении оппозиционных политиков. Просим правоохранительные органы РА найти и наказать виновных в преступлениях, совершенных 1 марта. Считаем неприемлемым роспуск рабочей группы по событиям 1 марта, так как она могла пролить свет относительно участия армии в данных событиях, и относительно фальсификации выборов. Призываем Генпрокуратуру Армении пересмотреть обвинительные заключения в отношении оппозиционных политиков и активистов 1 марта. Мы обязуемся разработать законодательный пакет, который обеспечит достойную компенсацию родственникам жертв событий 1 марта, тех, кто был осужден, а также гражданам, которые получили ранения со стороны полиции".

В обосновании к предложению о введение в оборот проекта заявления Парламента "О событиях 1 марта 2008 года" в частности говорится: " Цель этого заявления - выразить политическую оценку Национального собрания Республики Армения от событий 1 марта 2008 года - в частности оценить то, что убийства до сих пор не раскрыты, осуществлены политические преследования со стороны властей, попытки правительства скрыть наиболее важные эпизоды событий 1 марта, оценить политические преследования родственников жертв, а также сокрытие того факта, что родственники жертв и пострадавшие, в результате незаконного применения силы полицией, не получили законную компенсацию".

Отметим, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении мирных демонстрантов, протестующих против фальсификации в ходе президентских выборов. В результате применения силы полицией погибли 10 человек. 23 октября 2008 года Серж Саргсян создал рабочую группу, целью которой было собрать факты о событиях 1 марта 2008 года. Однако, июне 2009 года Серж Саргсян распустил данную группу.