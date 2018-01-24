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АрмИнфо. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 24 января встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о ходе мероприятий, запланированных в рамках программы военного сотрудничества между Арменией и Грузией. Стороны также обсудили дальнейшие перспективные направления, в данном контексте подчеркнув важность сотрудничества в сфере военного образования и военной медицины.
Министр Изория выразил удовлетворение военным сотрудничеством между двумя странами и заявил, что в этом году запланирован его официальный визит в Армению.
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|Вскоре в Армении будет представлен предварительный вариант законопроекта "О биобезопасности ГМО- продукции на территории РА"
|Президент Армении встретился с новоизбранным Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы и Генеральным секретарем Совета Европы
|Боевик ИГ был задержан при попытке вылететь в Армению
|Серж Саргсян: На саммите Франкофонии в Ереване будут присутствовать представители половины государств планеты
|Блок "Елк" ввел в обращение парламента проект заявления "О событиях 1 марта 2008 года".
|Посол Рубен Садоян встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория
|Серж Саргсян: Между Арменией и Ираном сформирован стабильный политический диалог
|Министр обороны Арцаха подвел итоги 2017 армейского года
|Прогноз: В определенных условиях локальный вооруженный конфликт в Африне способен распространиться на все, населенные курдами, территории Сирии
|Эксперт: Мины, сброшенные на арцахские позиции, указывают на реального заказчика ударов по российским базам в Сирии
|Делегации Армении и ЕС в Брюсселе обсудили вопросы мобильности
|Политическое решение принято: Серж Саргсян в апреле займет должность премьера Армении
|Серж Саргсян встретился с председателями парламентских и сенатских групп дружбы Франция-Армения
|25 января миссия ОБСЕ проведет мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
|Министр обороны Армении встретился с послом Казахстана
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|Наира Зограбян: Армянофобия является основой образовательной программы в Азербайджане
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го января
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с руководителями крупных компаний
|Новым содокладчиком по мониторингу ПАСЕ в Армении назначена депутат от Украины Юлия Левочкина
|Министр обороны Арцаха, представил доклад об итогах работы армии в 2017 году
|Депутат армянского парламента с трибуны ПАСЕ поднял вопрос о нарушениях избирательного законодательства во время выборов в Армении
|Замминистра транспорта: повышение стоимости сжиженного газа и бензина не приведет к росту тарифа на общественный транспорт
|Зампред АНК: Серж Саргсян нуждается в "представительском" президенте с целью размазывания политической ответственности
|Спикер Армении и новоназначенный посол Ливана выразили готовность поддержать активизацию отношений между парламентами двух стран
|В Армении российские летчики уничтожили объекты ПВО условного противника
|Президент Арцаха принял участие в заседании военного совета Армии обороны
|Политолог: Использование территории Азербайджана для проведения протестов в Иране вызвало значительное охлаждение отношений между странами
|Вардан Воскянян: Вторжение Турции на территорию Сирии обусловлено желанием ТР усилить свое влияние в регионе
|Россия и ООН обсудили карабахское урегулирование
|Прогноз: Смена президента Армении еще более осложнит карабахское урегулирование
|В парламенте Армении стартовали слушания в связи с ростом цен: власть придерживается прежней версии по инфляции
|Генрих Мхитарян: Мечта стала реальностью
|Казахстан представил в ООН первичный проект Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го января
|Венедиктов: Путин не поменяет свою концепцию по Карабаху после выборов
|Ягланд: Армении получила новую конституцию при содействии Совета Европы
|Арпине Ованнисян: Членство в ЕАЭС и сотрудничество с ЕС является нашей историй успеха
|Президент Армении: Полноценное претворение в жизнь рамочного соглашения с ЕС - приоритетное обязательство для нас
|Президент Армении и мэр Парижа обсудили повестку армяно-французских привилегированных отношений
|В Армении ожидается погода без осадков
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
|"Арсенал" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна
|Выборы премьер-министра Армении состоятся 17 апреля в 12:00
|Правительство: Карен Карапетян вылетел в Давос на частном самолете, который зафрахтован не на бюджетные деньги
|Армения вошла в ТОП - 5 государств, где предоставление равных возможностей рассматривается как главный фактор преодоления бедности
|Карен Карапетян заверяет: сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении
|Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
|Коалиционные партии Армении считают, что "незначительный" рост цен в республике не влияет на социально-экономическую ситуацию в стране
|Стало известно имя нового президента ПАСЕ
|В Армении ГМО-продукты будут продаваться со специальной маркировкой на отдельных прилавках
|Глава Госслужбы по безопасности продуктов питания рассказал о нововведениях сферы
|Аналитик: Тезис властей Армении "нация-армия-церковь" - новое воплощение практики подавления воли граждан
|Мнения парламентских сил Армении относительно представленной Сержем Саргсяном кандидатуры в президенты РА кардинально расходятся
|Политик: Смена власти - первый шаг в реализации назревших в Армении радикальных реформ
|Глава Государственной службы по безопасности продуктов питания Армении не захотел комментировать дело по поставкам Минобороны РА маргарина вместо масла
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