Среда, 24 Января 2018 16:26

АрмИнфо. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 24 января встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о ходе мероприятий, запланированных в рамках программы военного сотрудничества между Арменией и Грузией. Стороны также обсудили дальнейшие перспективные направления, в данном контексте подчеркнув важность сотрудничества в сфере военного образования и военной медицины.

Министр Изория выразил удовлетворение военным сотрудничеством между двумя странами и заявил, что в этом году запланирован его официальный визит в Армению.