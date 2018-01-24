Среда, 24 Января 2018 15:28

АрмИнфо. Между Арменией и Ираном, отношения которых насчитывают более две тысячи лет, сформирован стабильный политический диалог, осуществляются постоянные визиты.

Об этом в интервью изданию L'Express заявил президент Армении Серж Саргсян, находящийся с визитом во Франции. Он подчеркнул, что Иран всегда сохранял нейтральную позицию по Нагорному Карабаху, несмотря на то, что Азербайджан пытается использовать фактор религиозной общности.

"Отношения с Ираном носят положительный характер, что еще раз подчеркивает факт того, что Армения уважает своих соседей и их культуру",- отметил Саргсян, подчеркнув, что Соглашение от июля 2015 года по ядерной программе Ирана носит абсолютно конструктивный характер. Он напомнил, что Франция поддерживает эти соглашения, о чем четко объявил президент Макрон.