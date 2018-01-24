Среда, 24 Января 2018 15:24

АрмИнфо. Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян подвел итоги 2017 армейского года.

На пресс-конференции Мнацаканян, в частности, представил оперативную ситуацию на линии соприкосновения войск, напомнив, что Армия обороны НКР предотвратила попытку саботажа в восточном и юго-восточном направлениях в ночь с 24 на 25 февраля, в результате чего противник покинул нейтральную зону, оставив 5 трупов из специального отряда и эвакуировав 3 раненых, ВС противника были отброшены назад на начальные позиции. Затем Мнацаканян коснулся проводимых противником военных учений, представив инвентаризационные работы АР на линии соприкосновения, а также затронул темы приобретения оружия и военного оборудования Армией обороны НКР.

Министр обороны отметил, что за 2017 год ни одна военная операция вооруженных сил Азербайджана не осталась незамеченной, и армия обороны Арцаха предприняла адекватные шаги, которые обеспечили мирную жизнь народа НКР. Левон Мнацаканян подчеркнул, что в прошлом году были созданы безопасные условия службы для военнослужащих, был повышен уровень готовности боевого дежурства, также осуществляется работа по повышению военной дисциплины и совершенствованию систем противовоздушной обороны, взаимодействия персонала, внедрению новейших технологий, модернизациии систем мониторинга, развития коммуникаций, осуществляются технические и логистические работы.

Подводя итоги года, Мнацаканян отметил, что Армии обороны удалось сохранить мир и безопасность народа Арцаха и с честью выполнить свой боевой долг.