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АрмИнфо. Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян подвел итоги 2017 армейского года.
На пресс-конференции Мнацаканян, в частности, представил оперативную ситуацию на линии соприкосновения войск, напомнив, что Армия обороны НКР предотвратила попытку саботажа в восточном и юго-восточном направлениях в ночь с 24 на 25 февраля, в результате чего противник покинул нейтральную зону, оставив 5 трупов из специального отряда и эвакуировав 3 раненых, ВС противника были отброшены назад на начальные позиции. Затем Мнацаканян коснулся проводимых противником военных учений, представив инвентаризационные работы АР на линии соприкосновения, а также затронул темы приобретения оружия и военного оборудования Армией обороны НКР.
Министр обороны отметил, что за 2017 год ни одна военная операция вооруженных сил Азербайджана не осталась незамеченной, и армия обороны Арцаха предприняла адекватные шаги, которые обеспечили мирную жизнь народа НКР. Левон Мнацаканян подчеркнул, что в прошлом году были созданы безопасные условия службы для военнослужащих, был повышен уровень готовности боевого дежурства, также осуществляется работа по повышению военной дисциплины и совершенствованию систем противовоздушной обороны, взаимодействия персонала, внедрению новейших технологий, модернизациии систем мониторинга, развития коммуникаций, осуществляются технические и логистические работы.
Подводя итоги года, Мнацаканян отметил, что Армии обороны удалось сохранить мир и безопасность народа Арцаха и с честью выполнить свой боевой долг.
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|Эксперт: Мины, сброшенные на арцахские позиции, указывают на реального заказчика ударов по российским базам в Сирии
|Делегации Армении и ЕС в Брюсселе обсудили вопросы мобильности
|Политическое решение принято: Серж Саргсян в апреле займет должность премьера Армении
|Серж Саргсян встретился с председателями парламентских и сенатских групп дружбы Франция-Армения
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|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
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|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с руководителями крупных компаний
|Новым содокладчиком по мониторингу ПАСЕ в Армении назначена депутат от Украины Юлия Левочкина
|Министр обороны Арцаха, представил доклад об итогах работы армии в 2017 году
|Депутат армянского парламента с трибуны ПАСЕ поднял вопрос о нарушениях избирательного законодательства во время выборов в Армении
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|Зампред АНК: Серж Саргсян нуждается в "представительском" президенте с целью размазывания политической ответственности
|Спикер Армении и новоназначенный посол Ливана выразили готовность поддержать активизацию отношений между парламентами двух стран
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|Президент Арцаха принял участие в заседании военного совета Армии обороны
|Политолог: Использование территории Азербайджана для проведения протестов в Иране вызвало значительное охлаждение отношений между странами
|Вардан Воскянян: Вторжение Турции на территорию Сирии обусловлено желанием ТР усилить свое влияние в регионе
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|Прогноз: Смена президента Армении еще более осложнит карабахское урегулирование
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го января
|Венедиктов: Путин не поменяет свою концепцию по Карабаху после выборов
|Ягланд: Армении получила новую конституцию при содействии Совета Европы
|Арпине Ованнисян: Членство в ЕАЭС и сотрудничество с ЕС является нашей историй успеха
|Президент Армении: Полноценное претворение в жизнь рамочного соглашения с ЕС - приоритетное обязательство для нас
|Президент Армении и мэр Парижа обсудили повестку армяно-французских привилегированных отношений
|В Армении ожидается погода без осадков
|В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
|"Арсенал" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна
|Выборы премьер-министра Армении состоятся 17 апреля в 12:00
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|Коалиционные партии Армении считают, что "незначительный" рост цен в республике не влияет на социально-экономическую ситуацию в стране
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|В Армении ГМО-продукты будут продаваться со специальной маркировкой на отдельных прилавках
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|Мнения парламентских сил Армении относительно представленной Сержем Саргсяном кандидатуры в президенты РА кардинально расходятся
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