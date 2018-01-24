Среда, 24 Января 2018 14:56

АрмИнфо. В определенных условиях локальный вооруженный конфликт в Африне способен распространиться на все, населенные курдами, территории Сирии.

Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института стран СНГ, эксперт по безопасности Владимир Евсеев.

Турция продолжает военную операцию <Оливковая ветвь> на севере Сирии, в кантоне Африн. Заявленной целью операции является нейтрализация протурецкими вооруженными формированиями <Свободной сирийской армии> совместно с ВС Турции боевиков Рабочей партии Курдистана, отрядов <Сил народной самообороны>, курдской партии <Демократический союз> и боевиков ИГИЛ.

По оценкам ряда специалистов, учитывая отсутствие боевиков ИГИЛ в Африне, в реальности речь идет об очередном этапе противостояния турок и сирийских курдов. Причиной начала Турцией военной операции послужило заявление Вашингтона о создании в контролируемых курдами районах Сирии 30-ти тысячных сил по защите безопасности границ.

"Реализация данного сценария приведет к очередной дестабилизации ситуации в Сирии, что в перспективе способно подорвать весь сирийский мирный процесс. В этом свете, не могу не отметить уже наметившуюся проблематичность в вопросе участия сирийских курдов в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. И пока что афринский узел лишь продолжит затягиваться", - отметил он.

По прогнозам эксперта, в условиях ожесточенного сопротивления сирийских курдов турецкой армии, массовой мобилизации на северо-востоке Сирии для обороны Африна, <Оливковая ветвь> неизбежно затянется и приведет к значительным жертвам, в том числе со стороны мирного населения. В этом свете, Евсеев прогнозирует невозможность достижении Анкарой поставленных целей и появление у турок необходимости в миротворческом содействии России.

Евсеев также отметил готовность Москвы гарантировать Турции и курдам отсутствие взаимной угрозы посредством восстановления на контролируемых курдами территориях работы органов государственной власти Сирии. По его оценкам, сирийские курды от данного предложения под давлением США отказались.

"Вполне естественно, что в подобной ситуации Россия была вынуждена вывести из Африна своих военнослужащих. А глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал американские открытые поставки современных вооружений в Сирию и поощрение курдского сепаратизма как либо непонимание всей ситуации, либо сознательную провокацию. Вашингтон, конечно пытается обосновать поставки вооружений борьбой сирийских курдов с ИГИЛ. Однако, номенклатура поставляемых в Сирию вооружений говорит о несколько иных целях. В первую очередь вызывают вопросы поставки зенитных и противотанковых ракетных комплексов и бронетанковой техники", - подытожил эксперт по безопасности.