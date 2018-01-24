Среда, 24 Января 2018 14:36

АрмИнфо. Мины, сброшенные на позиции Армии обороны Арцаха, указывают на реального заказчика ударов по российским базам в Сирии. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель директора Института стран СНГ, эксперт по безопасности Владимир Евсеев.

20 января Министерство обороны Арцаха сообщило о двух ударах, нанесенных в минувшую субботу двумя азербайджанскими беспилотниками по позициям Армии обороны республики. По словам арцахских военных, на арцахские позиции были сброшены минометная мина и кустарную взрывчатку. В результате обоих ударов Армия обороны потерь не понесла.

"Самодельные БПЛА, использованные ВС Азербайджана пи атаке на арцахские позиции, очень сильно смахивают на БПЛА, примененные боевиками для атаки на российские базы в Сирии. Уже стало ясно, что использованные против наших военных в Сирии БПЛА были сконструированы по турецкому заказу. На мой взгляд, именно турецкие спецслужбы передали Баку, использованную до этого против российских военных в Сирии, конструкцию и технику ударов", - считает эксперт.

Евсеев полагает, что ввиду весьма низкой эффективности применения подобных БПЛА в Арцахе, бомбежки при помощи подобных кустарных конструкций преследуют своей целью достижение исключительно психологического эффекта.

В ночь на шестое января боевики предприняли на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии атаку беспилотников. Семь БПЛА были сбиты ракетными комплексами "Панцирь-С". Еще шесть были перехвачены подразделениям радиоэлектронной борьбы, которым удалось посадить их в безопасном месте. Детальный анализ экспертов Минобороны РФ уцелевших БПЛА показал, что в дроны были заложены исключительно точные данные целей, которые невозможно получить из открытых источников. Исследование же боеприпасов подтвердило факт подготовки атаки с участием сторонних специалистов.