Среда, 24 Января 2018 14:23

АрмИнфо. В Брюсселе 23 января состоялось второе заседание на высоком уровне по вопросам партнерства в области мобильности между Республикой Армения и Европейским Союзом.

Как сообщает пресс-служба МИД, армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Карен Назарян, а со стороны ЕС делегацию возглавляла Марта Цыган - директор по линии стратегии и общим вопросам генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел.

Стороны обсудили программы, реализуемые в Армении в рамках Партнерства по мобильности, а также отметили приоритеты дальнейшей работы. Обе стороны продемонстрировали опыт успешных проектов в ряде сфер, в частности, в области пограничного управления, интеграции, миграции и развития.

В своем выступлении заместитель министра подчеркнул успешную реализацию соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, вошедших в силу в 2014 году, в которых подчеркивается возможный запуск безвизового диалога с ЕС, отраженный в двусторонних и многосторонних рамочных документах Армения-ЕС. Армянская сторона также представила последние изменения в законодательной и нормативной базах по ряду ключевых областей и заявила о готовности обеспечить продолжение реформ.