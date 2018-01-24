Среда, 24 Января 2018 13:51

АрмИнфо.Политическое решение принято: Серж Саргсян в апреле займет должность премьера Армении. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили источники, близкие к руководству правящей Республиканской партии.

Согласно источникам, решение о выдвижении Саргсяна на должность премьера будет обнародовано после 10 апреля, когда истекут его полномочия на президентском посту, а уже 17 апреля в Национальном Собрании пройдут выборы главы кабмина. Тот факт, что до конституционного референдума Серж Саргсян дал обещание не занимать пост премьера в случае перехода Армении на парламентскую форму правления, не смущает республиканцев. “Да он давал подобное обещание, но если его однопартийцы попросят его возглавить кабмин с учетом интересов страны и народа, он пойдет на это, несмотря на данное обещание”, - раскрыли детали источник.

Что касается будущего нынешнего премьера Карена Карапетяна после апреля, то из разговора с источниками в РПА стало ясно, что этот вопрос пока и не обсуждался. “Карен Карапетян сам не хочет возглавлять кабмин после апреля 2018 года”,- заверил он. Что касается президентских выборов, которые пройдут в начале марта, то и здесь все предельно ясно – от РПА будет баллотироваться посол РА в Великобритании Армен Саркисян, который, с учетом наличия у республиканцев большинства в парламенте, одержит победу. При этом источники исключили возможность того, что Саркисян откажется принять предложение республиканцев. “Если решение о его выдвижении с нашей стороны было обнародовано, значит, согласие от Армена Саркисяна было получено заранее”,- отметили источники.

Отметим, что Армен Саркисян попросил у президента Сержа Саргсяна время для раздумий и встреч с общественностью и политическими кругами Армении, представителями Арцаха и Диаспоры для принятия окончательного решения.