Среда, 24 Января 2018 12:36

АрмИнфо. В рамках своего рабочего визита во Францию президент Серж Саргсян 23 января встретился с председателем Группы дружбы Франция- Армения Национального собрания Франции Жаком Марилосяном, председателем Группы дружбы Франция-Армения Сената Гилбертом-Люком Двинази, и членами данных парламентских групп.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи Саргсян и председатель группы дружбы Франция-Армения Жак Марилосян выступили с речью.

Президент Армении отметил, что для него данные встречи являются встречами с настоящими друзьями, которые имели свой вклад в укрепление армяно-французской дружбы. "Мы благодарны, что, с тех пор, как мы обрели независимость, вы всегда с нами и поддерживаете Армению по важным вопросам, включая содействие демократии и реформам, в решении арцахской проблемы", - отметил Саргсян.

Президент завил, что армяно-французкие группы дружбы сотрудничают в разных структурах, в числе которых Парламентские Ассамблеи Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.

Глава армянского государства коснулся также важных событий прошедшего года, в частности, отметив, что в 2017 году во Франции был избран новый президент, а в Армении прошли парламентские выборы и РА переходит на новую форму правления, в результате чего в стране усилится демократия. Кроме того именно в 2017 году было подписано Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Что касается Нагорно-карабахского конфликта, то как отметил Серж Саргсян, Армения видит урегулирование данного вопроса исключительно в мирном ключе, учитывая право народа Арцаха на самоопределение. "В этой связи мы очень высоко ценим нашего надежного партнера, Францию, как и усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта. Также я придаю большое значение визитам французских парламентариев в Арцах, так как они рассказывают французской общественности о положении дел в НКР. Следуя вашему примеру, уже многие законодатели посещают Нагорный Карабах, что, конечно же, дает положительные результаты ", - заявил президент РА.

Также президент сообщил, что в 2018 году в столице Армении пройдет 17-й саммит франкоязычных стран "Жить вместе". Саргсян выразил надежду, что французские коллеги также посетят данный саммит и продолжат посещать Армению и Арцах, чтобы узнать об опыте этих 2 стран и распространять объективную информацию.

"Я надеюсь, что вы продолжите углублять эффективное сотрудничество со своими армянскими коллегами", - заключил глава армянского государства.

В свою очередь председатель парламентской Группы дружбы Франция-Армения Жак Марилосян заявил, что РА и Франция связывают многовековая дружба. Во время Геноцида армян Франция стала вторым домом для многих беженцев.

Жак Марилосян отметил, что в дружественных взаимоотношениях двух стран очень важна экономическая составляющая. " В июне мы намерены организовать визит в Армению делегации французских депутатов. Программа нашего визита все еще находится в стадии разработки, но мы намерены включить в делегацию также ответственных за сферу высшего образования. Мы также хотели бы поделиться опытом с армянскими парламентариями в вопросах имплементации конституционных норм", - заявил председатель.