Среда, 24 Января 2018 12:04

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на 10:00 часов 24 января все автодороги Армении в основном проходимы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на Варденяцском перевале и на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.