Вторник, 23 Января 2018 20:22

АрмИнфо.Компромисс по Карабаху должен быть смелым, - в ходе встречи с находящимся во Франции с рабочим визитом президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я знаю насколько трудно пропагандировать мир и потому желаю чтобы встречи президентов Армении и Азербайджана увенчались конкретными результатами", - заявил Макрон.

Вместе с тем, президент Франции положительно отметил каждую встречу президентов конфликтующих стран, выразив надежду на увенчивание успехом посреднических усилий Франции, России и США.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.--