Вторник, 23 Января 2018 20:20

АрмИнфо.Франция рядом с Арменией и по возможности окажет необходимое содействие в проведении в этом году в Армении саммита Франкофонии на самом высоком уровне. Как сообщает пресс-служба президента РА, об этом в ходе встречи с находящимся во Франции с рабочим визитом президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Приняв приглашение о принятии участия в данном саммите, президент Франции отметил большое значение придаваемое им данному важному мероприятию. Собеседники также обсудили перспективы развития отношений Армения-ЕС после подписания рамочного соглашения.

Макрон ознакомился с подходами армянского коллеги в направлении продвижения вперед процесса урегулирования карабахского конфликта, отношений Армении со странами региона.

Президенты придали особую важность продолжительному развитию армяно-французских парламентских связей, подчеркнув необходимость активизации экономического сотрудничества. Собеседники подчеркнули обоюдное стремление довести отношения в области экономики до стремительно развивающихся политических отношений