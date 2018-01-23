Вторник, 23 Января 2018 20:17

АрмИнфо.Депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы, касаясь вопроса о ксенофобии и расизме на пространстве структуры, привела в качестве примера политику Азербайджана.

В качестве доказательства сказанного, Зограбян привела высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что главным врагом Азербайджана являются армяне Диаспоры и политические деятели, которые находятся под их влиянием. Как отметила депутат, духовный лидер АР Аллахшкюра Пашизаде, не желая отставать от главы государства, также заявлял, что ложь и предательство находятся в крови у армян. В свою очередь директор Института радиационных проблем Академии наук Азербайджана, предложил организовать в Армении землетрясение силой в 9 баллов, чтобы проверить сейсмическую стабильность Мецаморской атомной электростанции. "Я понимаю, европейским коллегам трудно осознать, что духовный лидер может потребовать крови, а ученый - организовать землетрясение, но армянофобия является основой образовательной программы и основным мотивом сказок Азербайджана", - заключила Зограбян.