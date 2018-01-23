Вторник, 23 Января 2018 20:13

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 24 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 - подъезды 11, 12 жилого дома 31 на ул. Московян и прилегающие общественные абоненты; частично ряды Сари тага 13-19 и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 8, 10, 12 на ул. Байрона, 21, 23, 25, 27 на ул. Московян, 71, 83 на ул. Теряна и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 1-59 на ул. Руставели, 1-19 на ул. Фрика, 1, 2, 12 на ул. Тапарашрджикнери, 1-9 на ул. Сурб Ованнеса и прилегающие общественные абоненты ;

11:00-13:00 - собственные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице в Нор Ареше;

в Арагацотнском марзе:

11:00-16:00 - села Аруч, Шамирам, Дпреван;

в Араратском марзе:

10:00-15:00 - частично село Даштаван;

11:00-14:00 - села Бюраван, Ншаван; частично село Аревшат;

11:00-15:00 - частично села Мхчян, Мргавет;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 - жилые дома 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26Б в кв. "Дзахапня" в городе Джермук;

10:00-16:00 - квартал "Дзахапня" в городе Джермук; частично Джермукское шоссе в городе Вайк; частично село Агаракадзор;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 - старый квартал села Мусаелян в районе Ашоцк;

в Сюникском марзе:

11:00-17:00 - села Аржис, Алидзор;

14:00-15:00 - жилой дом 7 на ул. Азатамартикнера в городе Капан. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.