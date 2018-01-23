Вторник, 23 Января 2018 20:12

АрмИнфо. На площадке проходящего в Давосе Всемирного экономического форума премьер-министр Армении Карен Карапетян провел ряд встреч с руководителями крупных компаний.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, свою первую встречу Карен Карапетян провел с президентом и генеральным директором компании BCG (Boston Consulting Group, BCG) Ханс-Полом Бюркнером. Как известно, компания входит в тройку ведущих консалтинговых компаний мира. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между компаниями "BCG" и "BCG Дижитл Венчурс". Карен Карапетян подчеркнул, что Армения может быть привлекательной для компании, как с точки зрения сотрудничества с ней, как с отдельной страной, так и выхода на региональные рынки. Этому, по словам премьер-министра, способствует членоство республики в Евразийском экономическом союзе, Армения пользуется льготysv режимом ЕС GPS+, а с соседним Ираном создана свободная экономическая зона в Мегри, которая открывает новые возможности. Собеседники обсудили направления перспективного сотрудничества. В настоящее время компания "BCG" представлена в 50 странах мира.

В ходе следующей встречи с генеральным исполнительным директором группы компаний VEON Жан Ивом Шарли и руководителем внешних связей компании Марком Макганом премьер-министр РА отметил, что Армения ценит установившееся сотрудничество с VEON, выразив надежду на расширение компанией своей деятельности в Армении. Собеседники обсудили, в частности, проект цифровой повестки, указав на ее важность для дальнейшего развития экономики страны. Представители VEON отметили, что удовлетворены итогами деятельности компании в 2017 году, а программы Группы будут продолжены. "Мы оптимистично смотрим на Армению и регион и считаем, что он становится все более привлекательным для зарубежных инвестиций", - подчеркнул Жан- Ив Шарли, проинформировав, что в ближайшее время вновь посетит Армению.