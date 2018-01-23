Вторник, 23 Января 2018 17:13

АрмИнфо. Произошла замена содокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении.

На заседании мониторинговой комиссии ПАСЕ было принято решение назначить новым содокладчиком по Армении депутата от Украины Юлию Левочкину. Смена содокладчиков обусловлена тем, что Алан Мил по итогам выборов в Великобритании отныне не представлен в законодательном органе этой страны.

Другой содокладчик по мониторингу ПАСЕ в Армении Джузеппе Галати продолжит свои полномочия.