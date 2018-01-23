Вторник, 23 Января 2018 17:09

АрмИнфо. В Министерстве обороны Арцаха 23 января состоялось заседание Военного совета, посвященное подведению итогов 2017 учебного года в воинских частях и подразделениях в армии обороны НКР. В заседании принял участие президент НКР Бако Саакян.

Как сообщает пресс-служба МО Арцаха, во время заседания, министр обороны НКР, Левон Мнацаканян, представил доклад об итогах работы армии за 2017 год. В течение данного периода в армии, по его словам, был зафиксирован прогресс во всех аспектах, в частности, как логическое продолжение системных процессов, начавшихся после апрельской войны, укрепилась основная линия, были реализованы обширные инженерные разведывательные операции, а также усилились огневые позиции.

Особое внимание было также уделено совершенствованию системы управления, уровню готовности подразделений, модернизации Вооруженных Сил и новой военной техники, модернизации существующего вооружения, взаимодействия с военными и т.д. Конечно, в течение указанного периода были некоторые просчеты в отдельных сферах, однако проводимая для их устранения работа, исключила негативные последствия вышеупомянутых явлений в общей боевой готовности армии обороны НКР. По словам министра обороны, Вооруженные Силы Республики выполнили все мероприятия, предусмотренные Планом действий на 2017 год, и создали условия для дальнейшего укрепления армии обороны в будущем.