Вторник, 23 Января 2018 17:00

АрмИнфо.Депутат армянского парламента от блока "Елк" Эдмон Марукян с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы поднял вопрос о массовой раздаче во время выборов в Армении избирательных взяток.

В связи с этим депутат призвал ПАСЕ более тщательно контролировать реализацию в Армении соответствующих законов, предполагающих уголовную ответственность за раздачу взяток. Депутат отметил, что во время выборов имело место также злоупотребление административными ресурсами, и данная проблема является одной из первоочередных в Армении. Он подчеркнул, что члены фракции "Елк" во время выборов в органы местного самоуправления в Ереване приобрели необходимые доказательства раздачи предвыборных взяток, однако правоохранительные органы замяли дело.