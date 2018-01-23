Вторник, 23 Января 2018 16:51

АрмИнфо. Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арман Хачатрян 23 января на слушаниях в парламенте на тему "Причины роста цен на отдельные виды товаров и возможности по смягчению последствий этого" ответственно заявил, что цена за проезд в общественном транспорте не будет увеличена из-за повышения стоимости сжиженного газа и бензина.

По его словам, порядка 80% автотранспорта, действующего в Армении, работает на сжиженном газе, а его цена с начала 2018 года поднялась со 190 драмов до 210, до показателя 2015 года. Повышение цены на бензин также не должно привести к подорожанию тарифа на общественный транспорт, поскольку большинство транспортных компаний не используют бензин и дизельное топливо. Исходя из этого, как считает заместитель главы Минтранса, на сегодня не следует ожидать повышения тарифа. "Могут ли существующие процессы создать инфляционное давление и привести к повышению тарифа на транспортные перевозки? Коротко отвечу, что нет, не могут", - заключил Арман Хачатрян.

Согласно данным мониторинга ГКЗЭК, цена 1 литра бензина с 1 января повысилась на 20 драмов, 1 литр дизтоплива - на 60 драмов, 1 куб.м сжатого газа - на 20 драмов. Так, с января 2018 года акцизный налог на импорт бензина составляет 40.000 драмов против ранних 25.000 драмов (в расчете на 1 тонну). При этом сумма акцизного налога и НДС повысилась с 120 тыс. драмов до 135 тыс. драмов, что, в свою очередь, повлияло на конечную цену. При этом, до 2018 года импорт и продажа дизельного топлива не облагались НДС, а сумма акцизного налога составляла не менее 35 тысяч драмов за 1 тонну. Уже с января акцизный налог сократился, составив 13 тыс. драмов. Однако, наряду с этим, добавилось налогообложение по НДС, что привело к подорожанию литра дизтоплива на 60 драмов. Что касается сжатого газа, акцизный налог повысился на 16670 драмов - с 8830 драмов до 25 тыс. драмов. Плюс сумма НДС, что привело к подорожанию в общей сложности на 20 тыс. драмов.