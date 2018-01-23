Вторник, 23 Января 2018 16:29

АрмИнфо. Серж Саргсян нуждается в "представительском" президенте с целью размазывания политической ответственности. Подобное мнение АрмИнфо выразил заместитель председателя оппозиционной партии "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян.

"Мы неоднократно, еще до конституционного референдума говорили, что Серж Саргсян затеял реформирование Конституции отнюдь не только с целью воспроизводства собственной власти. Благодаря изменению Основного закона Саргсян фактически обошел запрет на третий президентский срок, одновременно размазав политическую ответственность за принимаемые в стране решения", - отметил политик.

19 января действующий президент Армении Серж Саргсян фактически объявил посла РА в Великобритании, экс-премьера Армении Армена Саркисяна кандидатом правящей Республиканской партии на пост президента страны. Президентские выборы в Армении пройдут 2 марта, президент будет избираться депутатами парламента, в котором большинство мандатов принадлежат РПА. Далее в апреле новый президент назначит нового премьер-министра от всё той же РПА.

"В Армении, особенно после последних парламентских выборов, все решает Серж Саргсян вместе с подвластной ему же Республиканской партией Армении. Поэтому еще до озвучивания кандидатуры Армена Саркисяна на пост президента я утверждал, что кто бы ни был избран четвертым президентом Армении в подобной системе правления ему может быть отведена исключительно роль марионетки. Причем кукловодом будет Серж Саргсян", - заметил оппозиционер.

Отметив крайнюю урезанность функций будущего президента Армении в пользу правительства и премьер-министра, в частности, политик указал на одну из статей Конституции согласно которой международные договора предстоит заключать именно президенту.

Таким образом, любая официальная договоренность между сторонами карабахского конфликта, по мнению политика, будет подписана именно президентом, а не премьер- министром Армении. В этом плане будущий президент является для будущего премьера идеальной возможностью размазывания политической ответственности, к примеру, за решения по Карабаху. При этом, Зурабян убежден, что реальные решения будут приниматься именно Сержем Саргсяном.

"АНК, оппозиция в целом официальные результаты референдума по реформированию Основного закона страны не признаем. Итоги референдума были сфальсифицированы властями, а в реальности народ, вне всяких сомнений голосовал против данных изменений", - подытожил Зурабян.

На референдуме 6 декабря 2015 года 66,2% граждан проголосовали "за" внесение в Конституцию поправок превращающих Армению в парламентскую республику, в которой реальная власть будет сконцентрирована в руках премьер-министра. Новый президент будет лишен рычагов влияния на внешнюю и оборонную политику. Вооруженные силы будут подчиняться министру обороны, а функции верховного главнокомандующего в период военных действий отводятся премьеру. Основным же кандидатом на пост премьера от РПА является ее лидер Серж Саргсян.