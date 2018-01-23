Вторник, 23 Января 2018 16:02

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян 23 января принял посла Ливана в Армении Маю Дагер.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Ара Баблоян отметил, что несмотря на то, что армяно-ливанские дипломатические отношения имеют историю в двадцать пять лет, дружественные отношения между странами сложились в течении веков.

Председатель Национального Собрания поблагодарил ливанский народ за те теплые отношения, которые они проявляли на протяжении многих лет к армянской общине. Говоря о ситуации в регионе, Ара Баблоян выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Сирии и отметил, что вопросы должны решаться политически.

Спикер выразил готовность поддержать активизацию отношений между парламентами двух стран, отметив также, что у Армении и Ливана есть большой потенциал для развития сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения, образования, культуры и других сферах.

Посол Дагер, затрагивая вековую и прочную дружбу ливанских и армянских народов, подчеркнула важную роль и значение армянской общины в общественной и политической жизни Ливана. Майя Дагер заявила, что армянские депутаты реализуют активную деятельность в ливанском парламенте.

Посол выразил готовность внести свой вклад в активизацию деятельности групп парламентской дружбы и реализовать шаги, направленные на расширение сотрудничества между двумя странами.

Ара Баблоян пожелал Майе Даглер успехов в осуществлении дипломатической миссии в РА.