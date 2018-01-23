Вторник, 23 Января 2018 15:24

АрмИнфо. Акции протеста в Иране обусловлены социальными проблемами, возникшими в стране, что привело к росту инфляции, резкими колебаниями курса валюты. Однако изначально данные митинги не имели политический подтекст и не носили массового характера. Об этом 23 января на пресс-конференции в Ереване заявил заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

Политолог отметил, что политический подтекст в акциях появился только после того, как они стали поощряться внешними силами, в числе которых Саудовская Аравия, Израиль и США. Как отметил Восканян, следы внешнего вмешательства, прежде всего, содержатся на страницах социальных сетей, в частности, весьма распространенному в Иране Telegram.

Также политолог заметил, что иранцы прекрасно знают о том, что территория Азербайджана использовалась для организации беспорядков в стране. Эксперт отметил, что в прессе ИРИ, в частности, представляющей позицию стражей исламской революции, говорится о том, что планы Азербайджана по созданию терминала (склада) грузов в иранском приграничном городе Астара - не что иное, как скрытая программа создания базы предназначенных для израильских разведывательных служб. Данные действия Азербайджана в свою очередь привели к охлаждению отношений между республиками, в частности, результатом этого охлаждение стало замораживание строительства моста, Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). Железной дороги от этого моста до Решта не существует.

Политолог отметил, что все волнения в Иране, в конечном счете, привели к тому, что в отношениях между Азербайджаном и Ираном произошло значительное охлаждение, однако, данные акции протеста никак не повлияли на отношения между ИРИ и Арменией.

Как заявил Восканян, конечной целью всех этих провокаций была надежда на то, что Иран применит в отношении протестующих грубую силу, что привело бы к столкновениям, кровопролитию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Это позволило бы международному сообществу применить в отношении Тегерана давление и возвратить Иран в прежний или даже более жесткий санкционный режим. Однако, власти ИРИ не поддались ан данную провокацию, и можно резюмировать, что данные провокации не выполнили своей задачи, считает политолог.

Отметим, что 28 декабря в нескольких городах Ирана прошли акции протеста. Правительство Ирана решительно заявило, что они вызваны не только внутриполитическими проблемами, но и вмешательством в данный процесс анешних сил. В ходе акций погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.