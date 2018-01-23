Вторник, 23 Января 2018 15:20

АрмИнфо. "Вторжение Турции на территорию Сирии обусловлено как внутриполитическими, так и внешнеполитическими факторами", считает заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

23 января на пресс-конференции в Ереване он заявил, что к внутриполитическим факторам можно отнести попытки Эрдогана наладить отношения с курдами, однако все его попытки потерпели полный крах. Восканян заявил, что главной целью Турции на данный момент является максимальное ослабление Курдской рабочей партии. Данная партия создавала наибольшие проблемы для Турции, разумеется, если не считать армянского вопроса.

Что касается внешнеполитических факторов, то к ним, по мнению эксперта, можно отнести попытки Турции усилить свое влияние в регионе. "Несмотря на то, что между Россией, Турцией и Ираном были определенные соглашения в отношении Сирии, что временно сплотило их в своеобразный триумвират, Турция не во всем была довольна своей ролью. Однако, нынешние действия Турции идут в разрез с интересами Ирана", - заявил Восканян, подчеркнув при этом, что в данном процессе, возможно, будет участвовать и Вашингтон.

По словам эксперта, если власти США окажут КРП в Сирии определенную помощь, то тогда курды смогут оказать сопротивление Турции, однако,

если данная помощь не поступит, то в этом случае курды потерпят существенное поражение. Однако, как бы то ни было, эксперт выразил

уверенность в том, что Иран в той или иной мере будет вмешиваться в данный процесс, и активно сотрудничать с курдами с тем, чтобы вытеснить Турцию с данных территорий.

Отметим, что в конце прошлой недели турецкая авиация нанесла удары в сирийском Африне по курдским формированиям. В субботу о начале

военной операции под названием "Оливковая ветвь" объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Страны, которые являлись гарантами прекращения огня в Сирии, 22 декабря по итогам международной встречи в Астане договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января. На данном форуме речь пойдет о выработке новой сирийской конституции и о проведении на ее основе выборов под эгидой ООН.