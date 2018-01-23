Вторник, 23 Января 2018 15:02

АрмИнфо. Предстоящая в марте смена президента Армении еще более осложнит карабахское урегулирование, - убежден аналитик программы <Россия и Евразия> Королевского института международных отношений Chatham House Станислав Притчин.

На выборах 2 марта, президент Армении будет избираться депутатами парламента, в котором большинство мандатов принадлежат РПА. Далее в апреле новый президент назначит нового премьер-министра от всё той же РПА. Новый президент будет лишен рычагов влияния на внешнюю и оборонную политику. Вооруженные силы будут подчиняться министру обороны, а функции верховного главнокомандующего в период военных действий отводятся премьеру. Основным же кандидатом на пост премьера от РПА является ее лидер Серж Саргсян.

"Избираемый народом президент - человек в техническом плане менее зависимый от парламента и тех фракций, которые входят в коалицию для формирования большинства в парламенте. Сейчас главой Армении станет, избираемый парламентом, премьер-министр. Соответственно, его связь с парламентом, и зависимость от партнеров по коалиции будет наиболее сильной. И не сказаться на переговорах по Карабаху этот факт не может", - заявил аналитик aze.az.

Вместе с тем, аналитик не ожидает серьезных изменений на Южном Кавказе в 2018-м году, когда в Армении, России и Азербайджане пройдут президентские выборы, учитывая, что в России, как и в Азербайджане к власти придет тот же президент и та же команда. В Армении же в апреле будет решен вопрос, кто станет премьер-министром в условиях парламентской системы правления.

По его прогнозам, после всех этих выборов начнется длинный межэлекторальный период, который, по крайней мере, на начальном этапе даст определенный карт-бланш для решения региональных проблем, в том числе карабахского конфликта, когда на правительство стран не будут давить предстоящие выборы.

По оценкам Притчина, развитие отношений между РФ и Западом во многом предопределит утверждение в феврале нового пакета американских санкций в отношении России. В случае реализации санкций в том виде, о котором это заявляется, аналитик прогнозирует закладку фундамента для еще более глубокого кризиса в двусторонних отношениях.

"В подобной ситуации любые внешнеполитические инициативы России будут исходить из логики противостояния. Однако, сегодня карабахский конфликт яблоком раздора между Западом и РФ не является. Более того, это единственный конфликт на постсоветском пространстве, в котором страны не поддерживают противоборствующих сторон. И внешне нет противоречий для того, чтобы Россия и США совместно работали по разрешению конфликта. Но очень серьезное противостояние заведомо исключает возможность совместной работы. Все будет зависеть от ситуации", - подытожил аналитик Chatham House.