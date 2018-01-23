Вторник, 23 Января 2018 13:19

АрмИнфо.Любого рода поползновения со стороны противника будут пресекаться Армией обороны НКР. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы Арцаха Давид Бабаян.

При этом он констатировал, что многие азербайджанские военнослужащие в качестве наемников идут воевать в ряды террористической группировки "Исламское государство". "Есть документальные доказательства того, что азербайджанские наемники отличаются особой жестокостью. И самые жестокие расправы на Ближнем Востоке были учинены именно азербайджанскими наемниками. Сирийская сторона заявляла об этом неоднократно. Однако, опыт, приобретенный азербайджанскими военными в рядах ИГ, не поможет в их поползновениях на Карабах", - сказал Бабаян.

В месте с тем, он подчеркнул, что ВС Азербайджана на передовой теряют не только рядовых, но и офицеров - всех тех, кто осуществляет поползновения на карабахские территории. По его словам, так будет и впредь, армянская сторона будет пресекать все нападки противника.

Отметим, что согласно сообщению Армии обороны НКР, 20 января противник обстрелял карабахские позиции, расположенные в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск из ударных БПЛА.

Кроме того, согласно муссируемой в СМИ информации, вместе с тем, на линии соприкосновения действовала азербайджанская снайперская группа, которая попыталась пройти вглубь армянской территории. Однако, действия противника были пресечены, в результате чего погиб азербайджанский офицер, который учувствовал в захвате высоты "Леле-тепе" во время апрельской войны 2016 года.