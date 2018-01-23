Вторник, 23 Января 2018 13:09

АрмИнфо.После переизбрания Владимира Путина на пост президента России его политика в Закавказье не изменится, убежден главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"На мой взгляд, никакой новости в политике Путина по Кавказу и Закавказье не будет. Для Путина это сфера интересов России. В первую очередь, это Армения, где находится российская военная база. Азербайджан - это более сложная история, связанная с газом и экономическими интересами отдельных субъектов. Ну и с тем, что огромное число азербайджанцев работает в России", - сказал Алексей Венедиктов в интервью армянской службе Голоса Америки.

При этом он считает, что Путин не поменяет свою концепцию и по карабахскому конфликту. Венедиктов выразил убеждение, что в этом смысле Россия останется модератором карабахского процесса и сделает все возможное, чтобы регион был спокоен для воплощения своих политических и экономических интересов. "Это концепция Путина, которая не изменится после выборов", - резюмировал он.

Отметим, что выборы президента России намечены на 18 марта. На середину января в избирательной кампании на пост главы государства принимают участие 17 кандидатов, среди которых два самовыдвиженца и 15 партийных кандидатов.