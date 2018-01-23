Вторник, 23 Января 2018 13:07

АрмИнфо. Армения получила новую Конституцию при содействии Совета Европы. Об этом на открытии зимней сессии ПАСЕ 22 января заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

"Если вы сомневаетесь в нашей значимости, посмотрите на реалии: мы сотрудничаем с государствами-членами, и польза нашей деятельности реальна", - отметил Ягланд. В качестве примера эффективной деятельности возглавляемой им структуры, Генсек СЕ привел реализацию 500 дел Европейского суда в России, мнения Венецианской комиссии по законам в Грузии, Польше, Республике Молдове, Венгрии, Украине. Проведенные Конституционные изменения в Армении, внедрение в Азербайджане уголовно-правовых мер по расширению использования наказаний, не связанных с лишением свободы, функционирование в Турции национальной комиссии, которая занимается изучением правомерности увольнений государственных должностных лиц и других мерах, принятых в рамках введенного в стране чрезвычайного положения. По словам Ягланда, все вышеуказанное не произошли случайно. "Все эти изменения произошли из-за того, что эти страны являются частью нашей семьи наций, и мы вместе работаем, чтобы обеспечить соблюдение стандартов",- подчеркнул Генсек СЕ.

Напомним, изменения в Конституции Армении были инициированы правящей Республиканской партией во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном. Согласно изменениям, Армения от президентской формы переходит к парламентской форме правления. Конституционный референдум состоялся в Армении 6 декабря 2015 года. В результате референдума за изменение Конституции проголосовало 825 851 избирателей (63,35%), против - 421 600 (32,35 %). Число недействительных бюллетеней составило 53 332 при явке 50,8%.